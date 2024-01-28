Spiegel: число кандидатов на вступление в АдГ растет, несмотря на протесты

С 1 по 25 января заявки на вступление в партию подали 2,5 тыс. человек, пишет журнал

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Число заявлений на вступление в партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) растет, несмотря на проходящие по всей ФРГ протесты против нее и правого экстремизма, а также дискуссии вокруг запрета партии. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Как сообщили изданию в АдГ, в период с 1 по 25 января поступило около 2,5 тыс. заявлений на вступление в партию, причем 1,9 тыс. - только с 10 января. Именно в этот день портал Correctiv опубликовал материал о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из ФРГ. По данным Correctiv, встреча с участием 20 человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама, на ней присутствовали несколько членов "Альтернативы для Германии".

В АдГ уточнили, что с 20 по 24 января поступало "в день от 137 до 202 запросов". "Вполне вероятно, что с момента основания в 2013 году никогда не было такого, чтобы в течение пяти дней регистрировалось около 800 заявок", - указали в партии. Там сообщили, что тенденция к росту числа заявлений в целом усилилась со второй половины 2023 года. Сейчас АдГ насчитывает в своих рядах почти 41 тыс. членов, отметили в "Альтернативе для Германии".

Демонстрации против правого экстремизма и АдГ проходят в Германии на протяжении примерно двух последних недель. На прошлых выходных по всей стране они собрали около 1 млн человек. На этих выходных в нескольких городах на улицы снова вышли десятки тысяч немцев. Самые многочисленные акции состоялись в субботу в Дюссельдорфе с участием около 100 тыс. человек и в воскресенье в Гамбурге при участии примерно такого же числа демонстрантов.