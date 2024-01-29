На выборах президента Финляндии во второй тур вышли Стубб и Хаависто

Бывший премьер-министр республики набрал 27,2% голосов, экс-глава МИД - 25,8%, сообщает Минюст страны

ХЕЛЬСИНКИ, 29 января. /ТАСС/. Во второй тур президентских выборов, который состоится в Финляндии 11 февраля, вышли бывший премьер-министр Александер Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. Об этом сообщает в предварительных данных Минюст Финляндии после подсчета 100% голосов.

Стубб набрал 27,2%, Хаависто - 25,8%, говорится в сообщении.

Окончательные итоги выборов Минюст утвердит 30 января.

Досрочное голосование во втором туре в Финляндии, когда голосует большинство избирателей, пройдет с 31 января по 6 февраля. Инаугурация нового главы государства состоится 1 марта.