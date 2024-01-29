В Стамбуле после стрельбы в церкви задержали свыше 40 человек

Глава МВД республики Али Ерликая уточнил, что среди них числится гражданин России

СТАМБУЛ, 29 января. /ТАСС/. Турецкая полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к устроенной 28 января стрельбе в церкви, среди них числится гражданин России. Об этом сообщил журналистам глава МВД Турции Али Ерликая.

"В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)", - сказал он.