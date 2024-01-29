The Times: НАТО может объявить о создании "военного Шенгена" до саммита в июле

Система позволит военным конвоям пересекать всю Европу на основании единого разрешения

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Страны НАТО могут согласовать введение системы "военного Шенгена", которая обеспечит свободное передвижение военных конвоев, до саммита альянса в Вашингтоне в июле. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.

Глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал Александер Зольфранк в интервью изданию подтвердил, что блок заинтересован в снижении количества бюрократических норм для повышения своей мобильности. Кроме того, военачальник выступил за усиление сотрудничества между государствами - членами альянса в вопросе взаимозаменяемости оборудования. В частности, он счел неправильным запрет на использование десантниками из одной страны парашютов из других государств.

Евросоюз и НАТО занялись созданием системы "военного Шенгена" осенью 2017 года. Инициатива, изначально высказанная несколькими прибалтийскими политиками, была активно поддержана возглавлявшей в то время дипломатическую службу ЕС Федерикой Могерини. Формирование этой системы стало главной задачей созданной в том же году программы Постоянного структурированного военного партнерства ЕС (PESCO), одним из ключевых элементов которой были проекты по расширению и усилению европейской транспортной инфраструктуры, включая автомобильные и железные дороги, мосты, туннели, порты и аэропорты, чтобы как можно больше магистралей могло использоваться для доставки тяжелой и крупногабаритной техники.

Параллельно европейские страны приступили к обсуждению гармонизации своих сильно различающихся норм перевозки военных и прочих опасных грузов, в особенности взрывоопасных предметов. Все это и должно было привести к созданию "военного Шенгена" - системы, которая в идеале позволяла бы конвоям пересекать всю Европу на основании единого разрешения, останавливаясь лишь для заправки и отдыха. Эта инициатива была активно поддержана НАТО. С началом реализации программы PESCO взаимодействие между альянсом и ЕС значительно активизировалось.