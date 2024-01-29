Yomiuri: КНР на постоянной основе разместила четыре корабля вокруг Тайваня

По информации газеты, таким образом Пекин рассчитывает оказать давление на тайбэйскую администрацию в мирное время

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Власти Китая на постоянной основе разместили четыре боевых корабля в акватории вокруг острова Тайвань. Об этом со ссылкой на источники сообщила японская газета Yomiuri.

По ее данным, тем самым Пекин рассчитывает оказать давление на тайбэйскую администрацию в мирное время, а также предотвратить приближение к острову кораблей США в случае возникновения конфликта в этом регионе.

Кроме того, согласно сведениям издания, еще один корабль КНР постоянно находится к северо-западу от спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, зону у которых Япония считает своими территориальными водами.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.