29 января, 00:00
Военная операция на Украине

Венгрия заявила, что не поддастся на шантаж ЕС по вопросу финансирования Украины

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подчеркнул, что такие действия со стороны Евросоюза подтверждают, что Брюссель использует доступ к фондам объединения для оказания политического давления

БУДАПЕШТ, 29 января. /ТАСС/. Венгрия не поддастся на шантаж и политическое давление со стороны Евросоюза, который пытается заставить ее одобрить финансирование Украины. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в ответ на сообщения о том, что Брюссель готов развязать против Будапешта чуть ли не экономическую войну.

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"Венгрия не поддастся на шантаж! По сообщениям прессы, в документе, подготовленном брюссельскими бюрократами, утверждается, что если на саммите ЕС 1 февраля не будет принято решение о финансировании Украины, то государства-члены публично заявят, что не могут представить, что Венгрия когда-нибудь получит причитающиеся ей средства из-за неконструктивного поведения венгерского премьер-министра, а также предложат полностью отозвать причитающиеся ей средства", - написал Бока на своей станице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр отметил, что "эта информация подтверждает то, о чем венгерское правительство уже давно говорит: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления". "Венгрия не увязывает поддержку Украины и доступ к фондам ЕС и не позволит другим делать это. Венгрия продолжит конструктивное участие в переговорах, но не поддается шантажу", - предупредил Бока.

Ранее британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на внутренний документ ЕС, что Брюссель разрабатывает план подрыва экономики Венгрии в случае ее отказа одобрить финансирование Украины. По сведениям издания, ЕС угрожает полностью заморозить причитающиеся Венгрии средства и обвалить курс форинта, чтобы навредить экономике страны и снизить ее инвестиционную привлекательность.

В интервью лондонской газете Бока заявил, что не знаком с этим документом, но в любом случае Венгрия не поддастся давлению. Он также сообщил, что Будапешт представил Брюсселю компромиссное предложение, дав предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для оказания помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия нужд Киева. Венгрия согласится на это при условии, что ЕС сохранит возможность пересмотра такого решения в будущем.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос вновь будет обсуждаться лидерами стран ЕС на встрече в Брюсселе 1 февраля. 

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