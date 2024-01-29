В Шотландии заявили о продолжении финансирования БАПОР вопреки позиции Лондона

Первый министр страны Хамза Юсаф призвал продолжать поставлять помощь жителям Газы

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Шотландское правительство продолжит финансировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) вопреки позиции Лондона. Об этом сообщил первый министр Шотландии Хамза Юсаф в X (ранее Twitter).

"Нужно прояснить, что шотландское правительство не приостанавливало и не отказывалось от помощи БАПОР. Ранее мы предоставляли столько [помощи], сколько могли в рамках наших финансовых ограничений. Мы всегда будем стараться делать больше в тех случаях, где это возможно, и призываем других продолжать поставлять помощь жителям Газы", - написал он.

МИД Великобритании 27 января сообщил, что Лондон приостановил финансирование БАПОР вслед за Австралией, Канадой и США. Британские власти обосновали свое решение тем, что некоторых сотрудников этой организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Ранее генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля, совершенной осенью 2023 года.