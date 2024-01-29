СМИ: премьер Италии посетит Японию в начале февраля

По данным телеканала NHK, визит Джорджи Мелони пройдет в период с 4 по 5 февраля

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в начале февраля посетит Японию с официальным визитом, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

В настоящее время стороны согласовывают даты поездки. Скорее всего, она пройдет в период с 4 по 5 февраля.

Мелони во время визита встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Как ожидается, стороны обсудят помощь Украине и взаимодействие в рамках председательства Италии в Группе семи (G7).

Япония в 2023 году председательствовала в "семерке", передав в конце года это право Италии. Саммит лидеров G7 запланирован на 13 - 15 июня в итальянском городе Апулия.