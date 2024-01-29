29 января, 03:58

В Сеуле допустили преувеличения в заявлении Пхеньяна об испытании крылатых ракет

Официальный представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун отметил, что его страна также пытается установить, откуда производили запуски

СЕУЛ, 29 января. /ТАСС/. Власти Республики Корея допускают, что продолжительность полета крылатых ракет КНДР во время испытаний, указанное в сообщении ЦТАК, была преувеличена. Кроме того, в Сеуле не уверены, что ракеты были запущены с подлодки. Об этом заявил официальный представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун.

"Мы оцениваем возможность того, что имело место преувеличение, в том числе обозначенного времени полета. Разведывательные органы Республики Корея и США ведут анализ", - сказал Ли Сон Чжун. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, запущенные 28 января крылатые ракеты подводных лодок "Пульхвасаль-3-31" находились в воздухе более 7,4 тыс. секунд (свыше двух часов).

В Сеуле также пытаются установить, откуда были запущены ракеты: с подводной лодки или специальной платформы, предназначенной для испытаний. "Разведывательные органы Республики Корея и США проводят анализ информации относительно пусковой платформы", - сказал Ли Сон Чжун. Он добавил, что эти ракеты, вероятно, не относятся к твердотопливным. ЦТАК сообщило об испытании стратегических крылатых ракет подводных лодок.

Южнокорейские СМИ отмечают, что крылатые ракеты сложнее обнаружить и перехватить из-за того, что они могут маневрировать и лететь на низкой высоте. Если КНДР добьется успеха в разработке, это вооружение может представлять серьезную угрозу Республике Корея, пишет агентство Рёнхап. Южнокорейские СМИ не исключают, что на "Пульхвасаль-3-31" может устанавливаться тактическая ядерная боеголовка. 

Теги:
КНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея