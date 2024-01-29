В Казахстан из Турции доставили подозреваемого в террористической деятельности

В пресс-службе Комитета национальной безопасности отметили, что мужчину взяли под стражу

АСТАНА, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана доставили из Турции на родину соотечественника, который подозревается в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Комитета национальной безопасности.

"27 января из Стамбула в Алматы под конвоем депортирован 22-летний казахстанец, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации. Согласно материалам следствия, указанный уроженец Туркестанской области в 2020 году выехал в Сирию, где вступил в одну из действующих там вооруженных группировок", - говорится в тексте.

КНБ организовал задержание и выдачу казахстанца совместно с турецкими партнерами, а также при поддержке Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по факту участия в террористической деятельности. С санкции суда мужчина взят под стражу. Проводятся следственные действия.