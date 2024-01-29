Австралия направит $23 млн на поддержку и обучение полиции Восточного Тимора

Министр по делам международного развития и Тихого океана Пэт Конрой отметил, что в рамках нового пакета помощи реализуют мероприятия по повышению готовности правоохранителей реагировать на стихийные бедствия и кризисы

СИДНЕЙ, 29 января. /ТАСС/. Правительство Австралии направит $23 млн на реализацию программы сотрудничества с правоохранительными органами Восточного Тимора. Об этом сообщил министр по делам международного развития и Тихого океана Пэт Конрой.

Глава ведомства уточнил, что "35 млн австралийских долларов ($23 млн - прим. ТАСС) будут направлены на реализацию программы партнерства Федеральной полиции Австралии и Национальной полиции Восточного Тимора". "Финансирование поможет обеспечить работу квалифицированных и профессиональных полицейских служб в Восточном Тиморе в рамках более широкой программы развития полицейских сил этой страны", - указал он, отметив, что в рамках нового пакета помощи будут реализованы мероприятия "по повышению готовности полиции реагировать на стихийные бедствия и кризисы".

Министр сообщил, что на средства австралийского правительства местные полицейские смогут приобрести необходимые навыки работы с электронными системами, базами данных и новейшими средствами связи. "Эта программа является очередным примером приверженности Австралии стабильному, процветающему и безопасному будущему для народа Восточного Тимора", - указал он, добавив, что общий объем финансирования различных совместных программ в сфере безопасности будет доведен Канберрой до 118 млн австралийских долларов ($77,8 млн) до конца 2024 года.

В августе 2023 года власти Австралии объявили о новой политике в Индо-Тихоокеанском регионе и масштабных усилиях по укреплению своего авторитета и влияния среди тихоокеанских островных государств. В рамках этой политики Канберра расширяет и укрепляет отношения с соседними странами, стремясь обеспечить себе статус предпочтительного партнера, в том числе наращивая объемы финансирования региональных общественных и общественно-политических организаций.

Активизация сотрудничества Австралии с государствами Тихоокеанского региона стала реакцией на соглашение в сфере безопасности, подписанное в июне 2022 года Соломоновыми Островами и Китаем, значительно нарастившим дипломатическую активность в регионе.