МИД Ирана назвал обвинения в причастности к удару по военной базе США необоснованными

Официальный представитель ведомства Насер Канани Чафи отметил, что республика бдительно следит за развитием событий в регионе

ДУБАЙ, 29 января. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи назвал необоснованными обвинения в адрес Тегерана по поводу причастности к удару беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.

"Повторение необоснованных обвинений в адрес Ирана является сговором тех, кто заинтересован в повторном втягивании США в конфликт в регионе и в дальнейшей его эскалации, чтобы скрыть свои внутренние проблемы", - подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства. По его словам, "Иран не вмешивается в деятельность региональных групп сопротивления в сфере защиты палестинского народа и самих себя от любой внешней агрессии и оккупации".

Представитель МИД также отметил, что Иран бдительно следит за развитием событий в регионе, и ответственность за последствия таких необоснованных обвинений в адрес Тегерана лежит на тех, кто их озвучивает.

Ранее сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) призывал администрацию президента США Джо Байдена нанести удары по важным объектам на территории Ирана в качестве возмездия за удар по американской базе.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника проиранских групп погибли трое американских военнослужащих, 34 получили ранения. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте". Как проинформировал телеканал Al Hadath, удар был нанесен по объекту Т-22, рядом с которым находится лагерь американских военных, оказывающих помощь Иордании в укреплении границы. По его сведениям, они сейчас выясняют, почему зенитные средства ПВО, установленные на базе в сирийском районе Эт-Танф, не смогли воспрепятствовать нападению беспилотников.