Хуситы заявили о ракетном ударе по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Как сообщил военный представитель движения Яхья Сариа, это произошло в Аденском заливе

ДУБАЙ, 29 января. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" нанесло ракетный удар по кораблю Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена запустили в воскресенье (28 января - прим. ТАСС) противокорабельную ракету по американскому кораблю Lewis B. Puller, когда он находился в Аденском заливе", - сказал Сариа в эфире телеканала Al-Masirah.

По его словам, корабль оказывает логистическую поддержку американским силам, которые участвуют в нанесении ударов по объектам хуситов на территории Йемена. Представитель движения также заявил, что атака на USS Lewis B. Puller является "частью военных мер, направленных на защиту Йемена и поддержку угнетенного палестинского народа".