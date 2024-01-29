Медведчук считает, что ключевые должности на Украине сейчас занимают комики и фантазеры

Они не в состоянии работать в интересах своей страны, добавил бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский собрал свою команду из комиков и чиновников без должной профессиональной подготовки, которые не в состоянии работать в интересах своей страны. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Зеленский набрал в свое политическое окружение исключительно шоуменов и клоунов, а также косящих под них глуповатых чиновников, которые чудовищно некомпетентны в вопросах государственного управления. И именно такие люди занимают высокие должности на высших государственных постах его преступного режима", - написал Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Он подчеркнул, что во власть пробрались комики и фантазеры, которые не в состоянии воспринимать реальность, анализировать ее и действовать в интересах страны. "Их фантазии привели к катастрофическим потерям, фактическому краху государственности, сотням тысяч людских потерь и тому, что половина населения страны вынуждена была из нее бежать", - написал политик.

Медведчук добавил, что нынешнее руководство Украины не в состоянии отличить желаемое от действительного. По его словам, итогами такого руководства стали деиндустриализация страны, долговой и бюджетный кризис, крах банковской системы, обнищание населения, а также провальная внешнеэкономическая политика.

"Украинцам необходимо осознать, что киевская власть - это политические клоуны, они не могут и не способны решать их судьбу по выходу из сложившегося катастрофического положения", - заключил Медведчук.