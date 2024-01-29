В Киеве признали факты насильственной мобилизации на Украине

По словам президента Украины Владимира Зеленского, представители военкоматов не должны применять силу при вручении повесток

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах.

"Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы, - сказал он в интервью телеканалу ARD. - Правильно ли это? Абсолютно нет, они не должны этого делать. Поэтому я и попросил наших военных и депутатов, когда они будут готовить этот законопроект [о новых правилах мобилизации], чтобы не было шансов [у военкомов] ходить по улицам [и раздавать повестки]".

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия военкомов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в военкоматах вынудила Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

Подобные случаи происходят практически по всей Украине. В последние недели видеозаписи инцидентов, происходящих во время рейдов сотрудников военкоматов в общественном транспорте, стали регулярно публиковать одесские издания. Военкомы зачастую сталкиваются с сопротивлением мужчин призывного возраста и критикой со стороны остальных пассажиров.