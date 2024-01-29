В Киеве сообщили, что численность армии Украины составляет 880 тыс. человек

Президент Владимир Зеленский отметил, что за границу уехало около 6,5-7,5 млн человек

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Численность украинской армии в настоящее время составляет около 880 тыс. человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD.

"У нас 880 тыс., у нас миллионная армия, - сказал он, отвечая на вопрос о численности армии. - При этом у нас 30 млн человек работают сейчас, сказать точно цифру не могу. У нас за границу уехало 6,5-7,5 млн человек, точную цифру назвать не могу".

Ранее Зеленский называл численность Сухопутных войск Украины - более 600 тыс. человек в декабре 2023 года. В феврале 2022 года численность Вооруженных сил Украины составляла примерно 260 тыс. человек, из них сухопутных сил - около 250 тыс. человек.