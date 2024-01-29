Сийярто отправился в Ужгород на встречу с Кулебой

На переговорах также планировал присутствовать глава офиса президента Украины Андрей Ермак

БУДАПЕШТ, 29 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой уделит особое внимание проблеме прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Отправляясь на переговоры в Ужгород (Закарпатская область Украины), глава венгерского МИД отметил также, что Будапешт заинтересован в развитии нормальных отношений с Киевом.

"Выезжаем в Закарпатье. Хотим наладить сотрудничество Украины и Венгрии, и сделаем все для того, чтобы венгерской общине в Закарпатье были возвращены ее прежние права", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он сопроводил эту публикацию своей фотографией рядом с вертолетом перед вылетом в Ужгород.

На переговорах с Сийярто помимо Кулебы планировал присутствовать глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Ранее руководитель венгерского МИД сообщал, что намерен обсудить с ними весь спектр вопросов отношений между двумя странами, а также возможность встречи венгерского премьера Виктора Орбана с украинским президентом Владимиром Зеленским.

За последние два года у Орбана не было ни одной полноценной встречи с Зеленским, и в отличие от лидеров других стран Евросоюза он ни разу за это время не посещал Киев. Однажды они обменялись несколькими фразами на саммите Евросоюза в Брюсселе, куда в качестве гостя приезжал украинский президент, а 10 декабря коротко поговорили в Буэнос-Айресе на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Там Орбан получил приглашение приехать в Киев.

Будапешт добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и предупредил, что в противном случае не поддержит стремление Украины к евроинтеграции. 8 декабря Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что посмотрит, как этот закон будет выполняться на практике.