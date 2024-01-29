Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу Варданяна на продление его ареста

Адвокат экс-руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики пытался обжаловать решение суда первой инстанции, передает Trend

БАКУ, 29 января. /ТАСС/. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу экс-главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна на решение о продлении срока его ареста еще на четыре месяца. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство Trend.

25 января Сабаильский районный суд города Баку принял решение о продлении срока ареста Варданяна еще на четыре месяца. По данным агентства, адвокат Варданяна обжаловал это судебное решение. Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Варданян был задержан 27 сентября прошлого года азербайджанскими пограничниками на пункте пропуска "Лачин" при попытке выехать из Карабаха на территорию Армении и в сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования препровожден в Баку.

28 сентября Сабаильский районный суд вынес решение о его аресте на четыре месяца. Ему были предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок, незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

Рубен Варданян - бизнесмен, основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". В сентябре 2022 года он заявил, что решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В декабре 2022 года заявление Варданяна о выходе из гражданства РФ было удовлетворено. В ноябре 2022 года Варданян был назначен госминистром непризнанной НКР. В феврале 2023 года его сняли с должности.