Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что США и Европа хотят заполучить природные ресурсы РФ

По словам Ларри Джонсона, "единственный способ их получить - избавиться" от президента России Владимира Путина

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. США и страны Европа стремятся заполучить в свои руки российские природные ресурсы. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

"У Европы и США одна цель. Они хотят завладеть ресурсами. Россия - страна номер один в мире по природным ресурсам. Европа хочет получить газ. Европа хочет нефть. Европа хочет уран. Европа хочет никель, удобрения, азот, алюминий. Европа хочет все это, как и Соединенные Штаты", - заявил Джонсон, отмечая, что "единственный способ их получить - избавиться" от президента России Владимира Путина. "Европа одержима попытками сломать Путина, сломать Россию, чтобы получить доступ к невероятным богатствам, которыми владеет Россия", - отметил он.

По словам Джонсона, "у НАТО нет военных средств, чтобы победить Россию", при этом страны блока продолжают говорить о Москве, как об агрессоре. "Россия не собирается вторгаться в Европу. Боже правый. Зачем им это нужно? У Европы нет ничего, что могло бы их интересовать", - подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что активность НАТО резко возросла, к границам России переброшены значительные силы из США. Он также напомнил, как в 1991 году на западе обещали Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток. При этом, по его словам, агрессивный характер блока уже не скрывается за оборонительными формулировками.