СМИ: премьер Грузии и глава правящей партии поменяются должностями 1 февраля

ТБИЛИСИ, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поменяются должностями на съезде партии 1 февраля. Об этом сообщил провластный телеканал Imedi.

По его информации, заседание политсовета правящей партии, на котором было принято кадровое решение, состоялось 24 января. Также было решено провести 1 февраля съезд партии. По данным Imedi, Кобахидзе будет назначен премьером, а также политическим секретарем партии.