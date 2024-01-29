Конгрессмен США заявил об обеспокоенности Мексики "вторжением" нелегальных мигрантов

По словам Майкла Маккола, в Мехико заявили о желании "работать вместе" с Вашингтоном над решением ситуации

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Правительство Мексики обеспокоено из-за "вторжения" нелегальных мигрантов через границу со странами Центральной Америки так же, как и США обеспокоены ситуацией на американо-мексиканской границе. С таким утверждением выступил председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) по итогам визита в Мексику.

"Они все больше встревожены тем, что на их территорию вторгаются мигранты из Центральной Америки, Венесуэлы, Гаити и прочих стран", - сказал Маккол в интервью изданию Washington Examiner.

Как пишет издание, на прошлой неделе делегация американских законодателей во главе с Макколом посетила Мехико, где встретилась с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и другими высокопоставленными чиновниками страны. Американские конгрессмены и представители власти Мексики обсудили нарастающий миграционный кризис и меры по его урегулированию.

Мексиканские чиновники сказали конгрессмену, что "понимают, что проблема [с мигрантами] - это проблема для США", равно как и для них самих. В Мехико также заявили, что хотят "работать вместе с [США]" над решением сложившейся ситуации.

По данным издания, Мексика реализует крупный инфраструктурный проект вдоль своей южной границы с Гватемалой, откуда прибывает основная часть мигрантов. Власти Мексики хотят проложить там железнодорожную линию с востока на запад и направили на границу военнослужащих. "Мы предложили идею обеспечения безопасности на границе: создать пропускной пункт для мигрантов, своего рода центр обработки, через который будут проходить все мигранты. Их будут удерживать там до рассмотрения [ходатайств о предоставлении убежища]. Тех, кто не получает право на политическое убежище, вышлют, а тех, кто его получит, будут удерживать там, чтобы они не проникли в Соединенные Штаты", - отметил Маккол.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США при одобрении Конгрессом соответствующего законопроекта. Президент США констатировал, что его представители уже более двух месяцев проводят консультации с сенаторами США от обеих партий "по серьезному и окончательному урегулированию кризиса на границе". В ходе обсуждения, по словам Байдена, был согласован "ряд самых жестких и справедливых реформ по охране границы" в истории США. По словам Байдена, в случае их одобрения Конгрессом он получит "новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, если она перегружена".