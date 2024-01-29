Главы МИД АСЕАН на встрече в Лаосе обсуждают сотрудничество в безопасности и экономике

Также министры поднимут темы международной и региональной проблематики

ХАНОЙ, 29 января. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсуждают вопросы регионального мира, безопасности и стабильности, а также экономическое сотрудничество в регионе. Разговоры ведутся на неформальной встрече, открывшейся в Луангпхабанге.

Как отмечает лаосское информационное агентство KPL, министры рассмотрят вопросы, касающиеся построения Сообщества АСЕАН, прогресс в подготовке Видения сообщества АСЕАН до 2045 года, приоритеты председательства Лаоса в ассоциации, которое проходит под девизом "АСЕАН: укрепление взаимосвязанности и устойчивость", а также темы международной и региональной проблематики.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии с общим населением около 650 млн человек и ВВП более 3 трлн долларов - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2024 году председательство в АСЕАН по принципу ротации перешло от Индонезии к Лаосу.