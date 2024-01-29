СМИ: США способствуют проникновению ИГ на контролируемые Дамаском территории Сирии

По данным газеты Al Watan, в последнее время наблюдается "явное усиление активности" ИГ в Сирийской пустыне, в особенности после начала израильскими ВС операции в секторе Газа

БЕЙРУТ, 29 января. /ТАСС/. Военнослужащие ВС США, контролирующие 55-километровую зону Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, способствуют проникновению боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan.

По ее сведениям, террористы ИГ при пособничестве США перемещаются из Эт-Танфа в различные районы Сирийской пустыни, где совершают диверсии против сирийской армии и союзных ей формирований.

Согласно данным источников Al Watan, в последнее время наблюдается "явное усиление активности" ИГ в Сирийской пустыне, в особенности после начала израильскими ВС операции в секторе Газа. Так, в 2023 году сторонники ИГ совершили порядка 212 атак на сирийских военных, а только за первые три недели текущего года произошло уже около 40 таких нападений. С точки зрения источников, Вашингтон стремится к усилению позиций ИГ в Сирии на фоне появлявшейся ранее в СМИ информации о рассмотрении администрацией президента США Джо Байдена возможности полного вывода американских войск с сирийской территории. С этой целью США оказывают поддержку боевикам, обучая их и предоставляя им логистическую помощь, пишет газета.

Между тем, как отмечает издание, сирийские правительственные силы совместно с ВКС РФ продолжают наносить интенсивные удары по укрытиям ИГ в Сирийской пустыне, вследствие которых боевики несут существенные потери в живой силе.

Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью ТАСС заявил о наблюдаемом на территории Сирии "всплеске террористической активности при поддержке США". По его словам, основной ее источник "в настоящее время расположен в подконтрольной Соединенным Штатам 55-километровой зоне Эт-Танф", где "продолжается активная подготовка сирийской вооруженной оппозиции, боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), которых засылают после этого с определенными заданиями на сирийскую территорию".