В китайском Ляонине почти 4 тыс. студентов изучают русский язык

В регионе 25 университетов поддерживают партнерские связи с российскими университетами, заявил вице-губернатор Цзинь Говэй

ШЭНЬЯН /Китай/, 29 января. /ТАСС/. 3 900 китайских студентов изучают русский язык в северо-восточной провинции КНР Ляонин. Об этом заявил вице-губернатор Ляонина Цзинь Говэй на проходящей в Шэньяне конференции по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству.

"У нас есть 11 университетов, предлагающих русский язык в качестве специальности. 3 900 студентов изучают русский язык", - утверждает Цзинь Говэй. Он добавил, что провинция - один из лидеров по числу квалифицированных специалистов со знанием русского языка.

По его словам, 25 университетов Ляонина поддерживают партнерские связи в сфере образования с российскими университетами. Он сказал, что Ляонин - одна из китайских провинций с самыми глубокими культурными связями с Россией.

С 27 января по 4 февраля в китайских городах Шэньян и Далянь проходит ярмарка-фестиваль "Сделано в России". В ней принимают участие около 130 компаний из 30 регионов РФ. Среди них производители мясной продукции "Мираторг" и "Черкизово", пивоваренная компания "Балтика", холдинг "Объединенные кондитеры" и кондитерское объединение "Славянка", производитель макаронных изделий и муки "Макфа", производитель консервированной овощной продукции "Дядя Ваня", дальневосточная компания "Русский краб" и многие другие. На выставке представлено почти 1,5 тыс. наименований товаров. Цель мероприятия - заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России". Организаторы ожидают, что на выставке побывают порядка 3 млн человек.

Гости ярмарки смогут не только оценить продукцию российских производителей, но и послушать музыкальные коллективы из РФ и КНР, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам, а также посетить фотозону в русском стиле.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.