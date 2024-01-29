Посол Украины заявил, что страна поддерживает мирный подход к проблеме Приднестровья

Паун Роговей отметил, что главной целью переговоров является восстановление Кишиневом контроля над территориями левобережья Днестра

КИШИНЕВ, 29 января. /ТАСС/. Украина поддерживает исключительно мирный подход к решению проблемы Приднестровья. Об этом заявил посол по особым поручениям Украины Паун Роговей в ходе совместного брифинга с вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном.

"Украина - сторонник разрешения этого конфликта исключительно дипломатическим путем, через переговоры", - сказал он. Роговей отметил, что Киев "безоговорочно поддерживает" территориальную целостность Молдавии в международно признанных границах. "Главная цель переговоров по приднестровской проблеме - реинтеграция Республики Молдова и восстановление Кишиневом контроля над территориями левобережья Днестра", - уточнил он.

Роговей подчеркнул также, что Украина не выходила из переговоров по приднестровской проблеме в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). В то же время дипломат утверждал, что этот формат "существует де-юре, но нефункционален", ответственность за что он попытался возложить на Россию. По его словам, Украина "твердо стоит на позиции" не садиться за стол переговоров с Россией.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, молдавские власти утратили контроль над левобережными районами.

Границу между Молдавией и Приднестровьем охраняют российские миротворцы, которые были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. Ранее власти Приднестровья выразили обеспокоенность сосредоточением украинских военных на границах, а также наращиванием поставок вооружений в Молдавию.