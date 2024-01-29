На севере Израиля неизвестный попытался атаковать военных возле армейской базы

По сведениям портала Ynet, в результате происшествия серьезные ранения получил мужчина

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /ТАСС/. Неизвестный мужчина попытался напасть с топором на израильских военных в районе армейской базы на севере страны и был нейтрализован. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад террорист совершил таранную атаку рядом с базой Армии обороны Израиля на севере Израиля. После этого террорист вышел из своего автомобиля и попытался атаковать военнослужащих Армии обороны Израиля топором. Военнослужащие ответили огнем на поражение, офицер Армии обороны Израиля нейтрализовал террориста", - говорится в сообщении.

В свою очередь, портал Ynet сообщает, что инцидент произошел около базы ВМС Израиля в районе Хайфы. По сведениям издания, в результате происшествия серьезные ранения получил 20-летний мужчина, он госпитализирован.