Палестинцев в Хан-Юнисе призвали эвакуироваться на побережье Средиземного моря

Населенный пункт Эль-Маваси находится на побережье моря

КАИР, 29 января. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца утверждает, что израильские военные приказывают палестинцам, проживающим недалеко от больницы "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис (юг сектора Газа), эвакуироваться в юго-западные районы анклава. Об этом медики сообщили в X (ранее Twitter).

"Израильские БПЛА посредством громкоговорителей транслируют приказ проживающим в районе больницы "Аль-Амаль" незамедлительно эвакуироваться в Эль-Маваси к западу от Хан-Юниса", - утверждают медики. Населенный пункт Эль-Маваси расположен на побережье Средиземного моря.

За неделю до этого, 22 января, палестинский Красный Полумесяц сообщал об израильских танках возле упомянутого медучреждения и утверждал, что потерял связь со своими медиками, работавшими там.