Таджикистан запросил у Турции сведения о задержанном по подозрению в стрельбе в церкви

Посольство находится в тесном контакте с турецкими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств, заявил представитель таджикистанского МИД

ДУШАНБЕ, 29 января. /ТАСС/. Таджикистан направил запрос Турции для выяснения личности гражданина республики, задержанного по подозрению в причастности к стрельбе в католической церкви в Стамбуле, посольство в Анкаре выясняет обстоятельства случившегося. Об этом сообщили ТАСС в МИД Таджикистана.

"Властям Турции направлен официальный запрос по установлению личности гражданина Таджикистана, подозреваемого в совершении преступления в церкви в Стамбуле. Наше посольство находится в тесном контакте с правоохранительными органами Турецкой Республики для выяснения всех обстоятельств", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Инцидент произошел около 11:40 по местному времени (совпадает с московским) 28 января в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. Глава МВД Турции Али Ерликая позже сообщил журналистам, что полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к стрельбе, среди них числятся граждане России и Таджикистана. Причастные к инциденту, как указал министр, могут быть связаны с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

В консульстве РФ в Стамбуле также сообщали ТАСС, что запросили МВД Турции и выясняют информацию о личности задержанного.