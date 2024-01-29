Шольц в разговоре с ас-Сиси заявил, что нужно улучшить гуманитарную ситуацию в Газе

Канцлер Германии также напомнил, что решение конфликта по формуле двух государств является "верной перспективой для жизни палестинцев и израильтян в мире и безопасности"

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за скорейшее улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Канцлер и президент были едины во мнении, что в конфликте между Израилем и ХАМАС существует острая необходимость существенно улучшить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Нужно также улучшить защиту гражданского населения в этом конфликте", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба кабмина ФРГ.

Шольц в ходе разговора напомнил о позиции Берлина - "что решение конфликта по формуле двух государств является верной перспективой для жизни палестинцев и израильтян в мире и безопасности".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.