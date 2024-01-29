Израильский военный пост на Западном берегу подвергся атаке

Армейская пресс-служба сообщила, что вооруженный ножом мужчина был нейтрализован

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина напал на один из израильских военных постов на Западном берегу реки Иордан и был нейтрализован. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, инцидент произошел в районе израильского поселения Текоа недалеко от Вифлеема.

"Некоторое время назад террорист, вооруженный ножом, попытался совершить атаку с использованием холодного оружия на военнослужащих, охранявших военный пост в районе Текоа. Военнослужащие попытались установить контакт и ответили огнем на поражение в сторону террориста, который был нейтрализован. Со стороны Армии обороны Израиля о пострадавших не сообщалось", - говорится в заявлении.

Незадолго до этого армейская пресс-служба сообщила о попытке нападения в районе военной базы на севере Израиля, там злоумышленник пытался протаранить военнослужащих на автомобиле, а потом напал на них с топором и тоже был нейтрализован. По информации портала Ynet, инцидент произошел в районе базы ВМС Израиля недалеко от Хайфы, в результате происшествия один человек получил серьезные ранения.