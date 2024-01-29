Ирак выразил готовность работать над предотвращением расширения конфликта в регионе

Багдад призвал "положить конец циклу насилия", заявил официальный представитель правительства Басем аль-Авади

КАИР, 29 января. /ТАСС/. Совет министров (правительство) Ирака осудил удар, нанесенный вооруженными шиитскими группировками по военной базе США на границе Иордании и Сирии, и выразил готовность работать над предотвращением расширения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства Басема аль-Авади, опубликованном на странице Совета министров в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Правительство Ирака осуждает продолжающуюся эскалацию, в частности нападение, произошедшее на сирийско-иорданской границе, а также с большой обеспокоенностью следит за опасными событиями в сфере безопасности в регионе <...>, - подчеркивается в заявлении. - Призывая положить конец циклу насилия, Ирак подтверждает свою готовность приложить усилия для выработки основных правил, которые позволят избежать дальнейших последствий и предотвратить расширение конфликта в регионе".

Аль-Авади подчеркнул, что последствия эскалации "угрожают региональному и международному миру и безопасности, подрывают усилия по борьбе с терроризмом и наркотрафиком, а также ставят под угрозу торговлю, экономику и поставки энергоносителей".

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки БПЛА военной базы западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли трое американских военнослужащих, 25 получили ранения. Позднее телеканал CNN уточнил, что число пострадавших солдат увеличилось до 34. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте".

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования в заявлении, распространенном в Telegram-канале, предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку американский противник продолжает оказывать военную помощь армии Израиля. Согласно данным движения "Исламское сопротивление Ирака", с октября 2023 года объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам 175 раз.