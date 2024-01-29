AP: в Пентагоне не подтвердили информацию об ударе хуситов по кораблю ВМС США

Ранее сообщалось о попадании ракеты по судну Lewis B. Puller в Аденском заливе

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Чиновники в Пентагоне утверждают, что не получали сообщений о нанесении ударов со стороны йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) по кораблю Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на сотрудника американского оборонного ведомства.

Ранее военный представитель йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" заявил о нанесении ракетного удара по кораблю Lewis B. Puller в Аденском заливе.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.