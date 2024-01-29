Индийские ВМС освободили захваченное пиратами иранское рыболовное судно

Как сообщила пресс-служба ВМС страны, пираты забрались на борт корабля Iman и взяли экипаж из 17 человек в заложники

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 января. /ТАСС/. Корабль ВМС Индии Sumitra отреагировал на сигнал о захвате пиратами иранского рыболовного судна и сумел добиться его освобождения. Об этом сообщила пресс-служба ВМС страны.

По ее данным, рыболовное судно Iman под иранским флагом было атаковано пиратами, которые забрались на борт корабля и взяли экипаж из 17 человек в заложники. Дислоцированный в районе Аденского залива и восточного побережья Сомали боевой корабль Sumitra отреагировал на сигнал бедствия.

"Корабль ВМС Sumitra перехватил судно, действовал в соответствии с установленной процедурой, чтобы заставить пиратов освободить экипаж вместе с судном, и успешно добился этого. После этого рыболовное судно было осмотрено, ему позволили двигаться дальше своим маршрутом", - говорится в сообщении.

Когда произошел инцидент, не уточняется, но сообщения о произошедшем появились в понедельник. Индийские СМИ уточняют, что инцидент произошел в Аравийском море в 700 морских милях (почти 1300 км) от порта Кочи на юге Индии. Также не приводится информация, из граждан какой или каких стран состоял экипаж захваченного судна.

ВМС Индии на фоне участившихся нападений на коммерческие судна в акваториях Красного моря и Аденского залива усилили присутствие своих кораблей в Аравийском море. Так, на прошлой неделе ракетный эсминец ВМС Индии участвовал в операции по тушению пожара на атакованном повстанцами-хуситами танкере Marlin Luanda, большую часть экипажа которого составляли индийские граждане.