Главы МИД и Минобороны Испании разошлись во мнениях по миссии в Красном море

Оборонное ведомство считает ситуацию в регионе очень опасной, а министерство иностранных дел выступает за содействие в обеспечении безопасного судоходства, пишет El Pais

МАДРИД, 29 января. /ТАСС/. Министры обороны и иностранных дел Испании Маргарита Роблес и Хосе Мануэль Альбарес разошлись во мнениях по поводу участия королевства в европейской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее мнению, глава оборонного ведомства однозначно дала понять, что Мадрид не будет участвовать в операции. В свою очередь, как заявлял Альбарес, Испания не планирует этого делать, однако это не означает, что в будущем ситуация не изменится. Издание обращает внимание на отсутствие координации между ведомствами и различную позицию министров перед одной из самых серьезных военных задач, с которыми когда-либо сталкивался ЕС.

Как отмечается, в Минобороны Испании считают ситуацию в Красном море очень опасной с высоким риском эскалации, а европейская миссия пока недостаточно обозначена. По версии источников газеты, МИД выступал за то, чтобы каким-то образом посодействовать обеспечению безопасности судоходства в Красном море.

Ранее глава правительства Испании Педро Санчес не исключал, что Мадрид мог бы направить офицеров связи для участия в операции Prosperity Guardian. Тем не менее источники издания в Минобороны отвергли такую возможность.

Как сообщала газета Politico, ЕС намерен направить в Красное море по меньшей мере три эсминца или фрегата с мощной системой ПВО в рамках военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства. Оперативная группа ВМС, формирование которой планируется завершить в ближайшие дни, будет, как ожидается, взаимодействовать с формированиями других стран, которые также защищают торговые суда от участившихся нападений хуситов. При этом европейская миссия, согласно предложению Европейской службы внешних связей, будет опираться на проводимую под руководством Франции операцию по наблюдению в регионе (AGENOR).

О ситуации в Красном море

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали более 30 гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов по позициям "Ансар Аллах", основной целью которых стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. Стороны отметили, что путем бомбардировок объектов хуситов намерены "восстановить стабильность в Красном море" и обеспечить свободу навигации.