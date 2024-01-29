Число журналистов, погибших в Газе с начала октября, превысило 120

За сутки погибли корреспондент Palestine TV и сотрудник палестинского медиафонда "Ар-Рисаля", заявили в местном Управлении по работе со средствами массовой информации

КАИР, 29 января. /ТАСС/. Число журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с момента обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, превысило 120. Такие данные привело Управление по работе со средствами массовой информации в Газе.

По его информации, "число журналистов, погибших при бомбардировках и обстрелах Газы израильскими силами, достигло 122". За прошедшие сутки в анклаве погибли двое журналистов. Первый из них - корреспондент базирующегося в Рамалле телеканала Palestine TV Исам аль-Лулу, он погиб в Эз-Зувейде вместе с членами своей семьи в результате израильского удара по дому, в котором они проживали. Второй погибший - сотрудник палестинского медиафонда "Ар-Рисаля" Мухаммед Абдель Фаттах Аталлах, он был убит при израильской бомбардировке лагеря Эш-Шати.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.