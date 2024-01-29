Группировка ТТП создала формирование боевиков для атак на Пенджаб

По данным Dawn, базирующаяся в Афганистане ТТП сформировала террористическое крыло под названием "Истрна" для целенаправленных нападений на правоохранительные органы Пенджаба и усиления влияния в районах проживания племенного населения в провинции Хайбер-Пахтунхва

ИСЛАМАБАД, 29 января. /ТАСС/. Радикальная группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, пакистанская ячейка запрещенного в РФ движения "Талибан") создала новое специальное формирование боевиков для террористических атак на пакистанскую провинцию Пенджаб. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на спецслужбы Пакистана.

По их данным, базирующаяся в Афганистане ТТП сформировала террористическое крыло под названием "Истрна" для целенаправленных нападений на правоохранительные органы Пенджаба и усиления своего влияния в районах проживания племенного населения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Первоначально в состав этого спецформирования входили 10-12 боевиков, сейчас, по сведениям разведки, его численность возросла примерно до 50 человек.

Боевики "Истрна" на прошлой неделе использовали заложников из числа мирных жителей при нападениях на пакистанский пограничный пост Джанги на границе с Афганистаном и на полицейских в районе Вохава, а также усилили там вербовку сторонников среди местных жителей. В связи с угрозой со стороны этого террористического формирования полиция и пограничники приведены в состояние повышенной готовности в отдаленных племенных районах вдоль границы с Афганистаном и на контрольно-пропускных пунктах "Лакхани", "Джанги" и "Триман".

ТТП пользуется широкой поддержкой Афганистана, который до сих пор отказывался от борьбы с этой базирующейся на его территории группировкой под предлогом того, что пакистанские талибы действовали вместе с "Талибаном" против войск США, а также в связи с тем, что боевики ТТП считаются в стране "гостями" и борьба с ними противоречит местным традициям.

Группировка добивается установления в Пакистане "исламской системы". ТТП с 2011 года находится под санкциями ООН как организация, связанная с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). По оценкам, в рядах ТТП насчитывается до 35 тыс. боевиков, что делает пакистанский "Талибан" крупнейшей джихадистской организацией в регионе.