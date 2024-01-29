Сийярто обсудил с главой Закарпатья положение венгерского меньшинства на Украине

Губернатор Виктор Микита представляет культуру примирения, чтобы украинцы и венгры могли жить вместе в мире, отметил глава венгерского МИД

БУДАПЕШТ, 29 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил с председателем администрации Закарпатской области Украины Виктором Микитой проблему защиты прав проживающего там венгерского меньшинства. Встреча между ними состоялась в пограничном городе Захонь, когда глава венгерского МИД направлялся на переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгород.

"Губернатор Виктор Микита привнес в Закарпатье совершенно новый подход: он представляет культуру примирения, чтобы украинцы и венгры могли жить вместе в мире. Мы хотели бы улучшить сотрудничество между Украиной и Венгрией, поэтому хорошо, что губернатор присоединился к [украинской] делегации уже на границе в Захоне", - написал Сийярто на своей странице в Facebook, запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На переговорах с Сийярто в Ужгороде вместе с Кулебой планировал также присутствовать глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Руководитель венгерского МИД сообщал, что намерен обсудить с ними весь спектр вопросов отношений между двумя странами, а также возможность встречи премьера Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского.

Будапешт добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и предупредил, что в противном случае не поддержит стремление Украины к евроинтеграции. 8 декабря Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что посмотрит, как этот закон будет выполняться на практике.