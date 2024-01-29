В Абхазии заявили, что коллективный Запад пытается дискредитировать органы власти страны

По словам замначальника департамента МИД республики по взаимодействию с международными организациями Саида Отырбы, эти попытки безуспешны

СУХУМ, 29 января. /ТАСС/. Коллективный Запад, не признавая официально государственность Абхазии, пытается дискредитировать органы власти республики, но эти попытки безуспешны, сказал замначальника департамента МИД Абхазии по взаимодействию с международными организациями Саид Отырба, комментируя заявление спецпредставителя ЕС Тойво Клаара.

"Тойво Клаар открыто пишет о том, что "в рамках политики вовлечение без признания, ЕС, в основном через своих партнеров-исполнителей на местах, таких как агентства ООН, международные НПО и местные организации гражданского общества, финансирует значительное количество гуманитарных проектов". Возникает актуальный вопрос - какие конкретно юридические лица Республики Абхазия помогают ЕС реализовывать политику "вовлечение без признания", кого конкретно имеет в виду, господин Клаар? Это вопрос, который уже официально задан по дипломатическим каналам, и мы ожидаем ответа на него", - говорится в комментарии дипломата, опубликованном в Telegram-канале Медиацентра МИД.

"Есть основания полагать, что, не признавая официально государственность Республики Абхазии, коллективный Запад пытается дискредитировать органы власти нашей страны. Это, уже ставшая традиционной, часть методологии работы Запада. За последнее время обращают на себя внимание активные, но безуспешные попытки дискредитации исполнительной и законодательной ветви власти", - подчеркнул Отырба.

По словам представителя МИД, "взаимодействие с недружественными организациями и странами, выступающими за "восстановление территориальной целостности Грузии", при этом активное вмешательство в политическую деятельность в Республике Абхазии, является прямой угрозой национальной безопасности". "В соответствии с терминологией законодательства ряда стран, такие лица в связи с выполняемыми ими функциями входят в реестр иностранных агентов", - указал он.