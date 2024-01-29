СМИ: Чехия заключила с США соглашение о покупке 24 истребителей F-35

Общие расходы по контракту составят примерно $6,5 млрд, сообщило агентство ČTK

ПРАГА, 29 января. /ТАСС/. Чехия и США заключили соглашение о покупке 24 сверхзвуковых истребителей F-35. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Документ, согласно агентству, подписали министр обороны республики Яна Чернохова и посол США в Чехии Бижан Сабет. Общие расходы по контракту составят 150 млрд крон (примерно $6,5 млрд). Это крупнейшая по объему финансов сделка в истории чешской армии.

Первые F-35 поступят в Чехию в 2031 году. Полностью они будут получены ВВС республики в 2035 году. Американские истребители будут защищать национальное воздушное пространство до 2069 года. Расходы по их содержанию до этого времени, как прогнозируется, составят 322 млрд крон (около $13,8 млрд).

В реализации контракта, как отметило агентство, будут задействованы 13 чешских предприятий и университетов. На прошлой неделе были подписаны 14 соответствующих сопроводительных соглашений с компаниями-производителями истребителей Lockheed Martin и Pratt&Whitney. Их общая стоимость оценивается в 15,3 млрд крон ($668,7 млн).

Закупку истребителей в сентябре 2023 года одобрило чешское правительство.

В ВВС Чехии F-35 заменят 14 сверхзвуковых истребителей JAS-39 Gripen, арендованных у Швеции. Ежегодно республика выплачивает скандинавскому королевству за них арендную плату в размере 1,7 млрд крон (примерно $74,2 млн).