В Техасе намерены восстановить заграждение из колючей проволоки по всей границе штата

По словам вице-губернатора штата Дэна Патрика, после возведения ранее заграждения из колючей проволоки показатель пересечения границы нелегальными мигрантами стал нулевым

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Власти штата Техас намерены восстановить заграждение из колючей проволоки по всей границе штата с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом сообщил вице-губернатор Техаса Дэн Патрик в интервью телеканалу Fox News.

"Мы намерены установить проволоку на всем протяжении границы", - заявил он.

По словам Патрика, после возведения ранее заграждения из колючей проволоки показатель пересечения границы штата нелегальными мигрантами резко снизился и стал нулевым.

22 января Fox News сообщил, что Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение на участке протяженностью около 48 км на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное для борьбы с наплывом нелегалов. Решение суда позволяет пограничному патрулю убрать ограждение на время судебного процесса.

Власти штата Техас неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.