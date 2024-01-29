СМИ: Израиль нанес ракетный удар по штабу иранских советников под Дамаском

Как сообщило агентство Tasnim, два человека погибли

БЕЙРУТ, 29 января. /ТАСС/. Израильские ВВС атаковали пригород Сирии Сейида-Зейнаб, где находится штаб иранских советников из сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, по военному объекту было нанесено три ракетных удара, кроме того атаке подвергся лагерь бойцов шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии, который расположен на одной из ферм в районе Акраба к югу от Дамаска.

Местная радиостанция Sham FM сообщила о взрывах на окраине столицы, отметив, что средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по вражеским целям в небе Дамаска. О последствиях авианалета подробностей не поступало.

Агентство Tasnim сообщило о двух погибших в результате ударов. По его сведениям, еще несколько человек пострадали.

25 декабря в южном пригороде Дамаска был убит генерал КСИР Рази Мусави, который возглавлял группу иранских военных советников в Сирии.

20 января при ударе израильских ВВС по одному из особняков в квартале Меззе в Дамаске погиб командир разведывательной службы "Аль-Кудс" КСИР генерал Юсеф Омид Заде.

Руководство Ирана обещало отомстить Израилю за смерть двух своих военачальников. В заявлении КСИР указывалось, что "оккупационный израильский режим заплатит цену за эти преступления".