29 января, 11:42,
обновлено 29 января, 12:00
Санкции в отношении России

Евросоюз ввел санкции против Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина. Владимир Гердо/ ТАСС
Екатерина Мизулина
© Владимир Гердо/ ТАСС

Под санкции также подпали "трое сотрудников российской судебной системы"

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Совет ЕС ввел санкции в отношении четырех физических и одного юридического лица из России, в том числе Лиги безопасного интернета и главы организации Екатерины Мизулиной.

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Об этом говорится в заявлении совета.

"Сегодня совет утвердил дополнительные ограничительные меры в отношении четырех человек и одного юридического лица в рамках санкционного режима ЕС в области прав человека", - указывается в заявлении. Под санкции подпали "трое сотрудников российской судебной системы", Лига безопасного интернета и руководитель организации Екатерина Мизулина. 

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