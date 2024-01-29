Испания не приостановит помощь БАПОР, несмотря на расследование по его связям с ХАМАС

Как заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес, Мадрид не будет менять отношения с БАПОР, но станет "внимательно следить за внутренним расследованием"

МАДРИД, 29 января. /ТАСС/. Правительство Испании продолжит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), несмотря на расследование относительно его возможной причастности к атакам палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле. Об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Мы не будем менять наши отношения с БАПОР, хотя мы будем внимательно следить за внутренним расследованием", - сказал министр, выступая в парламенте.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля, совершенной осенью прошлого года. 28 января генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что Управление служб внутреннего надзора ООН немедленно начало расследование.