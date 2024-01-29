Лукашенко выразил уверенность, что выборы в Белоруссии и России пройдут спокойно

В Белоруссии голосование состоится 25 февраля

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что парламентские выборы в Белоруссии и президентские выборы в России пройдут спокойно.

"Впервые в истории Беларуси 25 февраля этого года состоится единый день голосования. <...> 17 марта в России пройдут президентские выборы. Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно, и я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и так же спокойно проведем эти мероприятия", - сказал Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. В Белоруссии 25 февраля пройдут парламентские и местные выборы, а в марте планируется созыв первого (по новым правилам) Всебелорусского народного собрания.