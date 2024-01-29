Лукашенко считает важным усилить международное позиционирование Союзного государства

Такую работу надо проводить так же, как это делается с ЕАЭС, отметил президент Белоруссии

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Важно проводить работу по усилению международных позиций Союзного государства, как это делается с ЕАЭС. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

"Важно усилить международное позиционирование нашего союза, как это мы пытаемся сделать с ЕАЭС", - сказал он.

Лукашенко добавил, что новый трехлетний цикл реализации положений Договора о создании Союзного государства подразумевает "продолжение работы по укреплению единого экономического пространства, снятию оставшихся препятствий в торговле".