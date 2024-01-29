Посол Израиля считает, что решение об экстрадиции Шора может принимать только суд страны

По словам Йоэля Лиона, этот вопрос не является политическим

КИШИНЕВ, 29 января. /ТАСС/. Санкции США, ЕС и Великобритании против молдавского оппозиционера Илана Шора не затрагивают его в Израиле, гражданином которого он является, поэтому вопрос о выдаче политика может принять только израильский суд. Об этом заявил в интервью молдавскому изданию NewsMaker посол Израиля в Кишиневе Йоэль Лион.

"Санкции, которые были наложены США, ЕС и Великобританией на Илана Шора, не затрагивают его в Израиле. У нас в Израиле нет системы санкций против граждан страны. Нет ничего подобного. Он живёт в Израиле как гражданин государства Израиль. Он не совершил никаких преступлений против государства Израиль", - отметил дипломат.

Говоря об экстрадиции Шора в Молдавию, которой добивается власти этой республики, посол подчеркнул, что этот вопрос не является политическим и не находится в компетенции дипломатических отношений.

"Это не политический вопрос, не дипломатический и не вопрос двусторонних отношений. Это юридический вопрос, которым должны заниматься суды в Израиле. Есть юридическая процедура, которую необходимо соблюдать", - пояснил Лион. Он добавил, что в его стране "есть три ветви власти, и исполнительная власть не может говорить что-то или быть вовлеченной в процессы законодательной или судебной власти".

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что считает Шора организатором массовых акций протеста оппозиции, участники которых требуют ее отставки, обвиняя в неспособности справиться с экономическим кризисом, катастрофическом падении уровня жизни. Со своей стороны Санду обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам, в стране были арестованы десятки активистов оппозиционных партий, запрещена партия "Шор", правительство запретило 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокирован доступ к десяткам информационных порталов.

Требуют выдачи

Власти Молдавии несколько раз безуспешно просили Израиль о выдаче Шора, которого признали виновным по одному из эпизодов громкого дела о выводе около $1 млрд из банковской системы страны. Его обвинили по статьям об отмывании денег, мошенничестве и приговорили к 15 годам тюрьмы. Он обжаловал приговор и до окончательного решения судей был помещен под судебный контроль. За это время он стал мэром города Оргеева, учредил партию своего имени и провел ее в парламент, став депутатом. Однако после разразившегося в июне 2019 года политического кризиса и смены власти в Молдавии политик покинул страну.

В мае 2023 года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Шор, лидер и зампредседателя его партии Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и бывший глава Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, который после смены власти в Молдавии сбежал в США после беседы с послом этой страны.