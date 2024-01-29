Лукашенко: декрет Высшего госсовета усилит признание технологических операций в СГ

Правительствам РФ и Белоруссии следует в кратчайшие сроки принять меры по его безоговорочной реализации "без каких-либо отступлений", отметил президент республики

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Декрет Высшего госсовета Союзного государства усилит признание технологических операций в Белоруссии и России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии.

"Убежден, подготовленный к подписанию декрет на деле обеспечит взаимное признание технологических операций", - сказал Лукашенко. Он добавил, что правительствам следует в кратчайшие сроки принять меры по его безоговорочной реализации "без каких-либо отступлений".

"Также необходимо во что бы то ни стало устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров, выровнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров", - подчеркнул глава белорусского государства.-