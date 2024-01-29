Белоруссия и РФ увеличат пропуск грузов по ж/д в направлении Петербурга

По словам президента республики Александра Лукашенко, для увеличения объемов железнодорожной доставки грузов в порты города нужны "на первом этапе и небольшие деньги, и небольшая работа, чтобы разъезды восстановить"

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Белоруссия и Россия достигли договоренности об увеличении пропускной способности Октябрьской железной дороги в направлении Санкт-Петербурга с целью наращивания объемов белорусских грузов, перевозимых для перевалки в российские порты. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

"Мы с Владимиром Владимировичем месяца три назад обсуждали эту проблему и приняли решение, что Октябрьская железная дорога в направлении Питера должна более интенсивно работать", - сказал он.

По словам Лукашенко, для увеличения объемов железнодорожной доставки грузов в порты Санкт-Петербурга нужны "на первом этапе и небольшие деньги, и небольшая работа, чтобы разъезды восстановить". "Там были эти разъезды, но, когда Украина отошла от транзита груза в питерском направлении, сложилось то, что сложилось. Поэтому нам все равно надо будет - и для России важно, и для Беларуси - восстановить поток грузов в этом направлении", - отметил белорусский президент.

Он призвал правительства РФ и Белоруссии активнее реализовывать уже достигнутые договоренности, в том числе в сфере "логистики перевозок белорусских экспортных грузов через российские порты". Лукашенко напомнил, что из-за европейских санкций "миллионы, миллионы, десятки миллионов тонн белорусских грузов переориентированы с прибалтийских портов балтийских государств на Санкт-Петербург, Мурманск, черноморские порты". "Но напряжение [в сфере логистики] существует", - отметил белорусский лидер.

В начале октября 2023 года Лукашенко сообщил, что поручил правительству подготовить материалы по "узким местам" железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом. Тогда он отметил, что, кроме варианта проекта по постройке второй ветки железной дороги в направлении Санкт-Петербурга, можно также "вернуться к тому, что было в советский период - восстановить разъезды".

Ранее Литва и Латвия в рамках санкций Запада прекратили транзит белорусских грузов. Минск и Москва подписали два базовых соглашения - о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов, это в первую очередь калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки. В Минске сообщали, что для обработки белорусского экспортного груза в настоящее время задействовано около 20 российских портов. Белоруссия рассматривает возможность строительства собственного порта под Санкт-Петербургом, а также строительство или аренду портовых мощностей в Мурманской области.