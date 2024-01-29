СМИ: отряды шиитов нанесли удар по американской базе в Эш-Шаддади на юге Сирии

По военному объекту выпустили несколько ракет, сообщает Al Jazeera

БЕЙРУТ, 29 января. /ТАСС/. Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли военную базу США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, по базе было выпущено несколько ракет.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки БПЛА военной базы западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли трое американских военнослужащих, 25 получили ранения. Позднее телеканал CNN уточнил, что число пострадавших солдат увеличилось до 34. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте".

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку американский противник продолжает оказывать военную помощь армии Израиля. Согласно данным движения "Исламское сопротивление Ирака", с октября 2023 года объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам 175 раз.