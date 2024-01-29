Эстонский генерал признал неготовность многих стран НАТО к конфликту с Россией

Вейко-Велло Пальм заявил, что вероятность конфликта с РФ представляет "единственную существенную угрозу" альянсу

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Многие армии стран НАТО не готовы к возможному конфликту с Россией. Такое мнение выразил командир сухопутной дивизии Сил обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Пальм.

"Последние несколько лет дали ясно понять, что НАТО как военный альянс <...> не готов к проведению крупномасштабных операций. Иными словами, многие армии стран НАТО не готовы сражаться с Россией", - сказал эстонский генерал газете The New York Times, добавив, что вероятность конфликта с Россией представляет "единственную существенную угрозу" альянсу.

По мнению командира второй пехотной бригады Эстонии полковника Мати Тикерпуу, Россия хочет "восстановить свою мощь". По его утверждению, многие эстонцы считают, что конфликт с РФ - это вопрос времени.

Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, тема "российской угрозы" раскручивается США, которые опасаются потерять статус "хозяина" на европейском континенте. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров называл чушью заявления о том, что Россия якобы хочет напасть на страны НАТО.